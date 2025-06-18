«Мы не можем повлиять»: Волгоградская область попала в красную зону отключения интернета

Волгоградская область попала в список регионов, где в последние дни наблюдаются сбои в работе интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ, помимо Волгоградского региона, проблемы с доступом к сети зафиксированы также в Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, в Тыве, Якутии, а также в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. Волгоградская область по количеству жалоб пользователей попала в красную зону.

Источник СМИ утверждают, что такие ограничения связаны с ростом угроз со стороны беспилотников. Ограничение передачи данных позволяет затруднить координацию противника, а также повышает эффективность мер по противодействию дронам.

Между тем, в Волгоградской области проблемы с доступом к сети наблюдаются во многих районах последние несколько дней. На это жалуются в местных пабликах жители Фроловского, Николаевского, Новоаннинского, Котовского, Калачевского и других районов региона. Проблемы носят разнообразный характер. В границах одного населенного пункта где-то интернет ловит, где-то – нет. При этом сбои фиксируются в сети почти всех операторов мобильной связи, есть даже жалобы, связанные со звонками.

Страдают от сбоев в работе интернета и волгоградцы. Жители Красноармейского района еще около недели назад сообщали, что интернет регулярно пропадает поздним вечером и не появляется до утра. В Краснооктябрьском районе 13 июня соединение со всемирной паутиной неожиданно пропало в некоторых домах – причем исчез как проводной, так и мобильный интернет. По данным сервиса СБОЙ. РФ, в этот день на проблемы со связью жаловались абоненты «Теле2», «МегаФона» и «МТС».

Возмущенные созданными неудобствами пользователи требуют перерасчета платы за некачественные услуги операторов и провайдеров. Некоторые готовы такие перерасчеты произвести. В других компаниях отбиваются от претензий, аргументируя возникшие трудности мерами безопасности. Например, такое объявление появилось на днях в офисе одного из операторов связи во Фролово.

Напомним, ранее локальные отключения интернета в Волгограде производились в связи с проведением массовых мероприятий или приездом первых лиц государства.

Однако теперь, по всей видимости, жителям региона придется привыкать к новой реальности и как-то минимизировать неприятные последствия. Например, пользователи начали анализировать, на какого оператора связи и провайдера поступало меньше всего жалоб в связи со сбоями в работе интернета и уже задумываются о смене проводника во всемирную сеть.