Под Волгоградом асфальтовый завод оштрафовали за мусорные горы у Качалино

В Волгоградской области Росприроднадзор вместе с полицией проверил жалобы жителей Иловлинского района на завалы строительного мусора. Как сообщает ИА «Высота 102», экспертам удалось зафиксировать горы из железобетонных руин и отфрезерованного дорожного покрытия у местного асфальтового завода.

- По результатам проведенной проверки установлен факт сброса строительного мусора на почву вблизи производственной площадки асфальтобетонного завода, эксплуатируемой ООО «СУ-873», - рассказали журналистам в пресс-службе Росприроднадзора.





После анализа отобранных проб специалисты выяснили: расположенные здесь отходы относятся к высокому, V классу опасности для окружающей среды. Урон почве был нанесён на площади порядка 3492 м2, а объём размещённого здесь мусора составляет 1595,54 м3.

Отметим, владельцу территории был выписан штраф на 400 тыс. рублей. Кроме того, организации теперь предстоит компенсировать и нанесённый природе ущерб в размере 50 млн рублей. Постановление контролирующего органа в силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото и видео: Росприроднадзор