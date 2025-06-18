Общество

«Осталось ещё пара волн»: антициклон из Средней Азии вернёт волгоградцам тепло, но лишь на следующей неделе

Общество 18.06.2025 17:07
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18.06.2025 17:07

 


Дожди и прохлада задержатся в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на метеорологов Волгоградского ЦГМС, непогода будет волнами испытывать жителей региона на прочность ещё несколько дней и ощутимо ослабит хватку лишь в начале следующей недели.

- Атмосферный фронт, влияние которого испытывают сейчас волгоградцы, находится в параллельных потоках. Поэтому он не уходит с территории региона, а воздействует на нас волнами, - рассказала журналистам начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Именно атмосферный фронт и принёс в Волгоградскую область ливни, град и дожди.

- За последние дни у нас местами выпало до 20 мм осадков. Это половина месячной нормы для июня. Отмечались градовые, грозовые очаги. Ураганного ветра пока не было. Максимум 18-20 метров в секунду. Сегодня и завтра такая погода сохранится. По-прежнему ожидаем дожди, грозы и шквалистое усиление ветра, - продолжила специалист.

По прогнозу синоптиков, дожди должны прекратиться с 20 июня. Одновременно произойдёт и понижение температуры.

- Предстоящей ночью в Волгоградской области будет +12…+17 °C. При прояснении +7…+12°C. Днём 19 июня будет +18…+23°C. Местами, в отдельных районах воздух прогреется до +23..+26°C. 20 и 21 июня в ночные часы температура воздуха составит +12…+17°C с понижением до +7…+12 при прояснении. Днём будет + 24…+26°C.

По предварительным расчётам, лето вернётся в регион лишь на следующей неделе.

- Как ожидается, 24 июня в Волгоградскую область приедет антициклон. Восточные ветра принесут в регион со Средней Азии сухую и жаркую погоду. Температура воздуха вновь будет в районе +29…+34°C, - подчеркнула Наталья Алатырцева.

Прогноз на дальнейший период пока преждевременен. Однако специалист намекнула, что на горизонте предвидится новый циклон, который, не исключено, что в июле вновь может принести в регион дожди и прохладу.

При этом в резкой смене погоды, которую волгоградцы пережили на минувшей неделе, метеорологи не видят ничего необычного.

- Лето в Волгоградской области очень разное. У нас 40-градусная жара частенько соседствует с периодами похолодания и дождей. В предыдущие годы в июле даже отмечалось выпадение двух-трёх месячной нормы осадков за месяц. Так что в текущей погодной обстановке нет ничего аномального. Такая неустойчивая температура у нас может наблюдаться в течение любого летнего месяца, - подытожила метеоролог.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

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