«Сталинградский призыв»: участники СВО рассказали, чем хотят заниматься в мирной жизни





Развитие спорта, сельского хозяйства и патриотическое воспитание – по этим трем направлениям в большинстве своем хотят работать военные, ставшие участниками проекта Волгоградской области «Сталинградский призыв», после трудоустройства в госорганы. Об этом рассказала в интервью МТВ.ОНЛАЙН руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» региона Марина Фатеева.

Напомним, что в июне, пройдя несколько отборочных этапов, военнослужащие приняли участие очном собеседовании с членами общественного совета. Общение проходило на территории волгоградского вуза посредством видеосвязи – многие участники проекта «Сталинградский призыв» в настоящее время продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО.

По словам Фатеевой, для прошедшего интервью список вопросов был подготовлен заранее.

– Если это были кадровые военные, мы задавали вопросы об этапах воинской службы. Конечно, были вопросы и о семейной жизни. Практически все – 99,9% ребят – на вопрос о том, что самое важное для них в жизни, отвечали «семья» и «родина». Все как один. Они очень патриотичны, – рассказала руководитель организации.

– Когда звучал вопрос о вкладе в регион – какой вклад они лично хотели бы внести, – чаще всего отвечали: спорт и патриотизм. Многие ребята, которые прописаны в нашей Волгоградской области, также отвечали, что хотели бы заняться развитием сельского хозяйства. Также были желающие применить свой опыт и знания в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Почти у всех есть высшее образование, – продолжила Марина Фатеева.

По ее словам, не все участники проекта «Сталинградский призыв» смогли вовремя выйти на связь для участия в интервью, выполняя боевые задачи. В связи с этим организаторы проекта приняли решение о продлении данного этапа. После прохождения собеседований военнослужащие приступят к обучению, которое будет длиться один год.

Напомним, что «Сталинградский призыв» – это региональный проект по формированию кадрового состава из числа участников СВО для органов государственной власти. Инициатором проекта выступил губернатор региона Андрей Бочаров – 2 февраля, в День 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве, он объявил о старте программы.