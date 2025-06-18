Волгоградец задолжал своим детям более 3 миллионов рублей





В Дзержинском районе Волгограда сотрудники отдела судебных приставов взыскали с местного жителя долг по алиментам в размере 3,1 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, мужчина долгое время скрывался от исполнения своих обязанностей.

Супруги при разводе заключили соглашение, согласно которому мужчина обязался ежемесячно перечислять на содержание своих несовершеннолетних детей по 50 тысяч рублей на каждого. Однако его он не собирался выполнять.

Наложение ареста на банковские счета должника и запрет на регистрацию другого имущества, а также ограничение на право выезда за пределы страны не помогли сотрудникам районного отдела добиться погашения долга.

- С помощью телефонограммы гражданина вызвали на прием для дачи объяснения и составления протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Лишь после этого он осознал все последствия неисполнения родительских обязанностей, понял, что вечно скрываться от закона не получится, и выплатил задолженность по алиментам в полном объеме вместе с исполнительским сбором, - рассказали в ГУФССП России по региону.