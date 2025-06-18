Телеком

На набережной Волгограда усилили мобильную связь в летний сезон

Телеком 18.06.2025 16:32
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18.06.2025 16:32


В самом центре Волгограда обновили телеком-инфраструктуру к началу туристического сезона. Благодаря проведенным работам, скорость мобильного интернета на Центральной набережной выросла на 35%. Все работы проводились специалистами компании МТС.  
Волгоградские инженеры-связисты установили дополнительное оборудование вдоль популярных прогулочных маршрутов: от Речного вокзала до амфитеатра, включая верхнюю террасу и парк Победы. Работы были сосредоточены в зонах наибольшей активности – именно здесь летом традиционно возрастает нагрузка на сеть из-за большого потока горожан и туристов. Благодаря модернизации, теперь в центре города даже в пиковые часы можно свободно пользоваться онлайн-навигацией, мессенджерами, социальными сетями и другими интернет-сервисами. 
– Набережная – одно из самых посещаемых мест в Волгограде, и летом нагрузка на сеть здесь возрастает кратно. Мы ориентировались на данные анализа Big Data пользовательского трафика за предыдущие сезоны. Дополнительные базовые станции были развернуты в наиболее загруженных точках, что позволило обеспечить высокую скорость доступа к интернету даже при массовом скоплении людей, – прокомментировала директор компании в Волгоградской области Наталья Сахарова. 
Работы по развитию сети LTE в волгоградском регионе продолжатся в течение всего года. Особое внимание телеком-специалисты уделяют густонаселенным районам, туристическим направлениям и садовым товариществам. 

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