Предложения саратовцев об охоте на сайгаков поддержали сенаторы





В Совете Федерации поддержали предложения Саратовской области по регулированию численности сайгаков в связи с нашествием животных на сельскохозяйственные территории. Напомним, о непростой ситуации в соседнем с Волгоградской областью регионе ранее сообщало ИА «Высота 102». Накануне комитет СФ по аграрно-продовольственной политике одобрил изменение федерального закона «Об охоте», сообщает ИА «СарИнформ».

В частности, сообщается, что по итогам прошедшего заседания с участием губернатора Саратовской области Романа Бусаргина сенаторы рекомендовали Правительству РФ проработать вопросы о дополнении статьи 48 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основанием для проведения регулирования численности называют предотвращение нанесения ущерба сельскому хозяйству.

В скором времени в ФЗ об охоте может быть добавлена формулировка, допускающая добычу сайгков. При этом речь идет лишь о специализированных организациях, но не о частной охоте. Цитата:«Охота в целях регулирования численности осуществляется юридическими лицами, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства или государственным учреждением субъекта РФ, продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в целях регулирования численности сайгака, реализуется организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты, или уничтожается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии».

Фото: пресс-служба Совета Федерации