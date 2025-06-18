В Волжском на видео попал наезд «Лады» на 11-летнюю школьницу у ДК «Юность»





17 июня в Волжском легковой автомобиль сбил 11-летнюю девочку у ДК «Юность». Как сообщает ИА «Высота 102», во время ДТП школьница пыталась перейти прилегающую проезжую часть по пешеходному переходу. Момент аварии засняла одна из камер уличного наблюдения.







- В 18:30 водитель, управляя автомобилем LADA Vesta, двигаясь по пр. Дружбы, поворачивал налево на регулируемом перекрестке Б. Профсоюзов — пр. Дружбы в сторону улицы Машиностроителей напротив дома №13 по бульвару Профсоюзов и совершил наезд на несовершеннолетнюю пешехода 2014 года рождения, которая двигалась справа налево по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, девочка неожиданно выбежала на дорогу в считанных метрах от машины. Сильнейшим ударом её отбросило в сторону.

Отметим, по информации правоохранителей, у несовершеннолетней диагностировано сотрясение головного мозга. Решением медиков школьница была перевезена на лечение из Волжского в Волгоград в больницу №7.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области