Волгоградцы присоединились к автопробегу «Дорогами Победы»





Сегодня, 18 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане дан старт патриотическому автопробегу «Дорогами Победы». Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую областную думу, за четыре дня предстоит проехать свыше двух тысяч километров.

В состав участников проекта вошли представители регионального парламента, а также депутаты законодательного собрания города Севастополя. Все участники мероприятия возложили цветы в Зале Воинской Славы, почтив память павших защитников Отечества.

От Мамаева кургана колонна автомобилей направилась в город Елец Липецкой области. С 18 по 22 июня участники посетят города Орел, Смоленск, Минск и Брест.

Фото: Волгоградская областная дума