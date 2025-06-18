



В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде 22 июня в День памяти и скорби состоится марафон чтения «Сталинградского дневника». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, в мероприятии примут участие 102 чтеца – стать одним из них может каждый желающий.

Стартует мероприятие в предстоящее воскресенье в парке в 10:00.

Напомним, что Алексей Чуянов – первый секретарь Сталинградского обкома партии – в личном дневнике описал происходившие в Сталинграде события. Позже его записи легли в основу книги «Сталинградский дневник».

Участие в чтении можно принять по предварительной регистрации.

Фото: ЦПКиО Волгограда