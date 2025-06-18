Расследования

Мигрант изменил ФИО, чтобы задержаться в Волгоградской области

Расследования 18.06.2025 18:00
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18.06.2025 18:00


В Новониколаевском районе Волгоградской области задержали гражданина Узбекистана, находившегося незаконно на территории РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону, ранее мужчине был запрещен въезд на территорию страны, но он решил прибегнуть к хитрости. 



Установлено, что в декабре прошлого года 35-летний мужчина был выдворен за пределы государства в связи с нарушением миграционного законодательства. Запрет был введен на 5 лет. Спустя два месяца мигрант вновь попытался попасть в Россию, но на въезде ему снова было отказано. 

Тогда мужчина решил поменял свою фамилию, имя и отчество и получил новый паспорт своего государства. После он снова въехал в страну через Республику Беларусь. В Новониколаевском районе он был задержан правоохранительными органами. 

- В настоящее время иностранец помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Волгоградской области. Собранные материалы по факту незаконного пересечения госграницы РФ направлены в компетентные органы для возбуждения уголовного дела, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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