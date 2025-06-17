Происшествия

В Волгограде сгорели гараж с машиной

Происшествия 17.06.2025 08:44
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17.06.2025 08:44


В Волгограде в результате вспыхнувшего в гараже пожара сгорел автомобиль. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сообщение в полицию о происшествии на улице Курочкина в Советском районе поступило днем 16 июня. В результате возгорания был уничтожен Kia Sorento. 

Для установления причин пожара на место были направлены эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области. Эксперты установили, что причиной возгорания явился аварийный режим работы электрооборудования, находившегося в гараже. 

Эксперты напоминают о необходимости правильной эксплуатации электрооборудования и его ремонта. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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