Общество

Облкомтранс выпустил новый запрет на движение большегрузов

Общество 18.06.2025 13:28
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18.06.2025 13:28


На трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» в связи с ремонтом дороги временно ограничили  движение для большегрузов. Об этом  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное объявление комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Это уже четвертый  документ, регулирующий движение грузовиков, изданный волгоградскими властями за последнее время. 

Ограничения связаны с плановым ремонтом 9-километрового участка магистрали в Среднеахтубинском районе, который стартовал 17 июня и продлится до 1 июля. Работы начались на участке от Краснослободска до новой транспортной развязки до поворота на Лебяжью Поляну. В связи с этим в течение двух недель на данном отрезке с 5-00 и до 23-00 ограничат проезд для большегрузных автомобилей.

Одновременно с этим часть грузовых транспортных средств смогут продолжить движение. В их числе - тягачи и грузовики, перевозящие дорожно-строительную и дорожно-эксплуатационную технику, задействованную в ремонте этого участка дороги, транспортные средства, доставляющие медикаменты, топливо на автозаправочные станции, продукты питания в магазины и оптовые продуктовые базы, расположенные на территории Среднеахтубинского  района. Также пропустят грузовой транспорт, который используется для подготовки к проведению выставки «Всероссийский День поля – 2025». При этом всем водителям необходимо будет предъявить сопроводительные документы.

Напомним, ранее региональные власти ограничили движение большегрузов в период с 10 утра до 22 часов вечера, если температура воздуха будет выше 32 градусов. В свою очередь администрация Волгограда запретила въезд в областной центр фурам с 5 утра до 23 часов. Эти меры вызвали транспортный коллапс на трассах, ведущих в Волгоград. Накануне в мэрии смягчили запрет на въезд в город грузовиков в дневное время, сделав исключение для транспортных средств, перевозящих продукты, лекарства, грузы для Министерства обороны и т.д. 

Фото Андрея Поручаева/V102.RU

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