Еще один глава района Волгоградской области собрался в отставку





Глава Руднянского района Волгоградской области Александр Байнов решил покинуть свою должность. Как стало известно ИА «Высота 102», чиновник уходит на больничный с последующим увольнением. Стала ли болезнь причиной увольнения Александра Байнова, или есть другие причины, повлиявшие на принятие данного решения, утверждать трудно.

Александр Байнов проработал в должности главы района немногим больше года – сначала в статусе и.о., когда в октябре 2019 года бывший глава Руднянского района Михаил Битюцкий пошел на повышение и стал председателем комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. На тот момент Александр Байнов был первым заместителем Битюцкого. В конце декабря 2019 года решением Руднянского районного Совета народных депутатов он был избран главой Руднянского муниципального района. Любопытно, что экс-глава Руднянского района Михаил Битюцкий на днях тоже уходит - правда, в отпуск. В районе шутят, не решил ли чиновник администрации области вернуться на родину?

Напомним, в конце прошлого года Калачевский район на время также остался без главы. Бывший руководитель администрации Петр Харитоненко покинул эту должность по собственному желанию. По некоторым данным, поводом для этого стала просьба бывшего главы к местным предпринимателям помочь материально в оснащении Калачевской ЦРБ для лечения ковидных больных. Любопытно, что на днях стало известно и об увольнении бывшего главного врача Калачевской ЦРБ Олега Кумейко.



