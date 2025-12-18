Волгоградка втайне оформила четыре кредита на подругу

Полицейские подозревают в мошенничестве 41-летнюю жительницу Волгограда, которая втайне от подруги оформляла на нее кредиты. Полицейские выявили еще два эпизода преступной деятельности к двум другим, установленным ранее, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ранее сообщалось, что жительница Советского района Волгограда воспользовалась тем, что ее подруга дала ей банковскую карту для временного пользования. В начале ноября текущего года она вошла в ее личный кабинет и оформила кредит на 15 тысяч рублей. Деньги она перевела затем на свой счет.

В конце ноября женщина повторно оформила на подругу кредит на сумму свыше 140 тысяч рублей, которые, переведя на свой счет, обналичила. Все полученные денежные средства она истратила на личные нужды.

Следователи установили еще два новых эпизода преступной деятельности волгоградки. Сумма третьего и четвертого кредитных обязательств составила свыше 220 тысяч рублей.

Все полученные незаконным путем денежные средства злоумышленница потратила на личные нужды.

Расследование продолжается. За содеянное волгоградке грозит до 5 лет лишения свободы.





