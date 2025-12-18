Расследования

Волгоградка втайне оформила четыре кредита на подругу

Расследования 18.12.2025 09:51
0
18.12.2025 09:51


Полицейские подозревают в мошенничестве 41-летнюю жительницу Волгограда, которая втайне от подруги оформляла на нее кредиты. Полицейские выявили еще два эпизода преступной деятельности к двум другим, установленным ранее, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ранее сообщалось, что жительница Советского района Волгограда воспользовалась тем, что ее подруга дала ей банковскую карту для временного пользования. В начале ноября текущего года она вошла в ее личный кабинет и оформила кредит на 15 тысяч рублей. Деньги она перевела затем на свой счет.  

В конце ноября женщина повторно оформила на подругу кредит на сумму свыше 140 тысяч рублей, которые, переведя на свой счет, обналичила. Все полученные денежные средства она истратила на личные нужды.

Следователи установили еще два новых эпизода преступной деятельности волгоградки. Сумма третьего и четвертого кредитных обязательств составила свыше 220 тысяч рублей.

Все полученные незаконным путем денежные средства злоумышленница потратила на личные нужды.

Расследование продолжается. За содеянное волгоградке грозит до 5 лет лишения свободы.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.12.2025 12:17
Расследования 18.12.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 10:54
Расследования 18.12.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 09:51
Расследования 18.12.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2025 08:46
Расследования 18.12.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 20:32
Расследования 17.12.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 18:17
Расследования 17.12.2025 18:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 17:48
Расследования 17.12.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 17:19
Расследования 17.12.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 13:34
Расследования 17.12.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 12:16
Расследования 17.12.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2025 06:22
Расследования 17.12.2025 06:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2025 19:40
Расследования 16.12.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2025 15:57
Расследования 16.12.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2025 13:46
Расследования 16.12.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2025 13:29
Расследования 16.12.2025 13:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:40
Фотограф снял с высоты монтаж звезды на новогоднюю ель ЦПКиОСмотреть фотографии
12:24
60-летний житель Волгоградской области сгорел в своем домеСмотреть фотографии
12:17
Абьюзеру в Волгограде грозит жесткое наказание за слив в Сеть порно с его экс-женойСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде семьи бойцов СВО освободили от турналогаСмотреть фотографии
12:13
На защите жизни: как страховщики помогают пациентамСмотреть фотографии
11:57
Волгоградским супермаркетам запретили поднимать цены на еду из-за роста НДССмотреть фотографии
11:30
Киоск с шаурмой в центре Волгограда прикрыли на 3 месяцаСмотреть фотографии
11:07
300 тонн подсолнечника забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Несла в рюкзаке 10 кг тротила: как в Волгодонске предотвратили теракт ВСУСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы недовольны качеством товаров, ЖКХ и связьюСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области 100 автомобилей пополнили парк скорой помощиСмотреть фотографии
10:19
Огни на главной ёлке Волгограда зажгут 20 декабряСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде засняли момент столкновения трамвая №5 с иномаркой на КачеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
Волгоградка втайне оформила четыре кредита на подругуСмотреть фотографии
09:43
Огромные пробки сковали мосты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:35
Энергетики «привели в чувство» заядлых должников в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:46
Из Волги извлекли останки расчлененной мужем волгоградкиСмотреть фотографии
08:24
Новую электричку назначили в Волгограде с 26 декабряСмотреть фотографии
07:59
Котово частично обезвожен после второй аварииСмотреть фотографии
07:34
Реформа зарплат ждет волгоградских медиков в 2026 годуСмотреть фотографии
07:08
Волгоградцы обсуждают обещанную Госдумой блокировку YouTubeСмотреть фотографии
06:50
Огурцы рекордно подорожали в Волгограде перед Новым годомСмотреть фотографии
06:35
В Ростовской области из-за атаки БПЛА погибли три человека, девять раненыСмотреть фотографии
05:59
Минцифры пообещало вернуть стабильный интернет волгоградцамСмотреть фотографии
05:39
Участок земли в Волгоградской области отравили нефтепродуктамиСмотреть фотографии
21:21
Цены на 2 вида бензина заморозили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
В Волгоградской области ЦБ вывел на чистую воду банкиров-нелегаловСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде в 2026 году на муниципальные маршруты выйдут 10 новых автобусовСмотреть фотографии
18:47
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за тумановСмотреть фотографии
18:17
«Они были самой тихой парой»: что известно о жителе Волгограда, убившем и расчленившем свою женуСмотреть фотографии
 