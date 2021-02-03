Экономика

УК «Новый дом»: в приоритете - качество и четкость

Экономика 03.02.2021 07:54
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03.02.2021 07:54


Центральный офис управляющей компании «Новый дом» расположился в центре Кировского района по адресу улица 64-ой армии, д.28 и готов принять граждан для оперативного решения вопросов. Сейчас на обслуживании  УК  находятся 55 многоквартирных домов в Кировском и Красноармейском районах. Офис УК «Новый дом» в Красноармейском районе - на  ул. Фадеева, 29. 
Управляющая компания пока только в начале своего пути. Приоритетные направления ее развития основаны на соблюдении законодательства в сфере ЖКХ и определяют конкретные цели: своевременно и качественно предоставлять услуги для жильцов, модернизировать и восстанавливать  сети многоквартирных домов, планомерно вести работы по благоустройству дворовых территорий. В планах - участие в муниципальных и федеральных программах по развитию жилого фонда. 
Для этого у «Нового дома» есть  и материальная база, и, самое главное, высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы, с огромным желанием работать, своевременно и четко выполнять текущие задачи.
«Дома, которые мы сейчас обслуживаем, перешли к нам от управляющих компаний «Аварийно-ремонтная служба», ООО «Жилконтроль» в неудовлетворительном состоянии. Это и протекающие крыши, неубранные, грязные, подъезды и заброшенные прилегающие территории с аварийными  деревьями, затопленные подвалы и отсутствие тепла, - рассказал ИА «Высота 102» директор УК «Новый дом» Виталий Стеценко. - Мы этими вопросами занимаемся вплотную, не оставляя без внимания ни одну заявку. Имеется также план работ на полугодие с учетом обращений жильцов. Результаты работы видны – жители довольны тем, что выбрали нашу компанию, и нацелены на дальнейшую совместную работу». 
О работе УК «Новый дом» – в видеосюжете. 


«В последнее время мы видим, как улучшается Волгоград. Благодаря администрации города развивается инфраструктура, благоустраиваются парки, стадионы, строятся новые социальные объекты, дороги, мосты. Думаю, и коммерческие структуры, работающие в сфере ЖКХ, не должны отставать - и не только на словах, но и своими делами улучшать жизнь и быт волгоградцев», – добавил Виталий Стеценко.

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