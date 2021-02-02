В Волгоградской области уволился главврач Калачевской ЦРБ

Общество 02.02.2021 15:40
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02.02.2021 15:40
Сегодня стало известно об увольнении главного врача Калачевской центральной районной больницы Олега Кумейко. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в сфере здравоохранения. Бывший руководитель ЦРБ переезжает в другой регион.
Олег Кумейко проработал в должности с 2014 года. Весной 2020 года Калачевская ЦРБ оказалась в центре скандала, который инициировала врач-реаниматолог Татьяна Рева. Медик заявила о том, что учреждение не готово к пандемии. Однако руководство больницы данные сведения опровергло. Впоследствии главврач издал несколько приказов о применении к Татьяне Рева дисциплинарных взысканий за различные нарушения. В декабре областной суд один из двух документов признал незаконным. В пользу врача была взыскана компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей.
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