«Никого не побуждала»: Анна Мелконян отрицает причастность к убийству отца школьницы в Волгограде

Расследования 02.02.2021 12:58
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02.02.2021 12:58
Сегодня в Центральном райсуде Волгограда Арсен Мелконян заявил о частичном признании своей вины в гибели отца школьницы. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерину Вальковскую. «Я вину свою признаю частично не по этим статьям. То, что я его ударил, да, признаю. Я сам пришел в отдел полиции после драки и написал явку с повинной. Я не согласен с мнением следствия и с тем, что сейчас прокурор уважаемый зачитывал», - ответил на вопрос судьи Мелконян.
Центральный райсуд Волгограда сегодня приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Арсена Мелконяна, его сестры и ее мужа. Анна Мелконян и Арман Смбатян не согласны с предъявленным обвинением. В частности, женщина заявила в суде, что никого ни к чему не побуждала. Трагедия, по ее словам, произошла не по ее вине. Ее супруг от выступлений на судебном заседании воздержался. Следующее слушание дела состоится 9 февраля.
Преступление было совершено 23 октября 2020 года. Причиной убийства стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Анна Мелконян пожаловалась о произошедшем своему мужу Арману Смбатяну. Тот позвонил Роману Гребенюку, на которого обиделась его жена, и стал настаивать на разговоре с глазу на глаз
Поскольку супруги угрожали Роману, то он согласился увидеться только в людном месте.
Роковая встреча, на которую пришли оба родственника, состоялась в одном из банковских отделений в центре Волгограда. Мелконян с ходу нанес сильный удар кулаком по голове Романа Гребенюка. Мужчина тут же упал и потерял сознание. Вокруг него образовалась лужа крови. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.
Главному фигуранту дела Арсену Мелконяну вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Его сестра Анна обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а ее муж Арман Смбатян – в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Мелконян и Смбтян с начала расследования уголовного дела находятся под арестом. В отношении Анны Мелконян суд установил запрет определенных действий.
Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
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