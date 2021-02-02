



В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, расследование инициировано по следам проверки прокуратуры Тракторозаводского района.

Установлено, что в 2018 году между муниципальным заказчиком и фирмой-подрядчиком был заключен контракт на монтаж системы освещения на улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе. Работы выполнялись в рамках нацпроекта. Согласно проектной документации, исполнитель должен был установить импортное светотехническое оборудование.

Однако в утвержденной локальной смете между подрядчиком и субподрядной организацией фигурировала более дешевая отечественная продукция.

При этом в согласованную субподрядчиком и утвержденную представителем подрядной организации локальную смету расчетов были внесены ложные сведения о стоимости материалов отечественного производителя в размере 4 млн 155 тысяч рублей, которые приравнены к стоимости светотехнического оборудования иностранного производителя. Фактически разница в стоимости оборудования превысила 1 млн 200 тысяч рублей. Аналогичная информация была указана в соответствующих актах выполненных работ.

После выявленного несоответствия в адрес муниципального учреждения было внесено представление об устранении выявленных нарушений с требованием проведения сверки в части выполненных работ. После вмешательства прокуратуры акты о приемке выполненных работ были скорректированы, и в результате более 1 млн 200 тысяч рублей субподрядчику из бюджета не перечислялись.

Расследование уголовного дела проводится СО по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что в рамках возбужденного уголовного дела в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причастных к этому лиц.