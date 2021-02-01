ВТБ снизил до 20% первый взнос на ипотеку по двум документам

Экономика 01.02.2021 16:02 Новости компаний
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01.02.2021 16:02 Новости компаний
ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов в рамках программы «Победа над формальностями». Теперь клиенты смогут решить квартирный вопрос, оформив кредит по двум документам и со сниженным первоначальным взносом в 20% от стоимости объекта.
Программа «Победа над формальностями» является одной из самых популярных в ипотечной линейке ВТБ и предполагает получение решения без подтверждения дохода и занятости. По итогам 2020 года ее доля в общих выдачах ипотеки банка превысила 30%. Клиенты оформили более 115 тыс. сделок на сумму свыше 287 млрд рублей.
Для получения решения по кредиту клиенту необходимо лишь два документа – паспорт и СНИЛС. Клиент получает решение по заявке в течение суток. Денежные средства могут быть выданы на срок от года до 20 лет с максимальной суммой от 500 тыс. до 30 млн рублей. При первоначальном взносе более 50% от стоимости квартиры ставка по кредиту снижается до минимального значения 7,4% годовых. Также предложение позволяет оформить ипотеку в рамках программы «Больше метров - ниже ставка» на готовый объект, квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости площадью от 100 кв. м по ставке от 7,6%. Кроме того, воспользоваться программой могут и заемщики, получающие ипотеку в рамках госссубсидирования: ставка по программе "Ипотека с господдержкой 2020" – 6,1%, для семей с детьми – 5%, по "Дальневосточной ипотеке" – 1%.
«ВТБ стратегически развивает ипотечное кредитование для разных категорий заемщиков. Клиенты банка, которые хотят получить ипотеку оперативно и с минимальным пакетом документов, всегда могут сделать это у нас по паспорту и СНИЛС. Теперь мы снизили для них и размер минимального первоначального взноса по программе до 20%, также можно воспользоваться любой ипотечной программой и дисконтами, в том числе получить скидку 0,3 п.п. при оформлении заявки на ипотеку онлайн. Условия доступны заемщикам до 31 марта этого года. При этом отметим, что мы внимательно следим за качеством нашего ипотечного портфеля. Доля кредитов с первым взносом ниже 20% в ВТБ незначительна, менее 15% сделок, а уровень просрочки остается на привычно низких значениях», – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент банка ВТБ.
Напомним, ВТБ – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 2020 года клиенты оформили 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это крупнейший результат в истории банка, который почти на 40% превышает значения 2019 года. Ипотечный портфель ВТБ вырос за год на 18% и почти достиг 2 трлн рублей.
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