Прогулка по дворцу в Геленджике: где кальянная и аквадискотека?





Кадры первой прогулки по тому самому дворцу в Геленджике стали достоянием общественности. Mash показал, как выглядит в действительности таинственный объект, о котором в красках рассказал Алексей Навальный. Как туда проникли видеооператоры, по большему счету, не важно (хотя в ролике есть объяснение). Всех интересуют совершенно другие вопросы: где кальянная и аквадискотека? Как там в комнате грязи и шикарный ли получился театр? Увы, Mash ждало разочарование - шикарный проект, существующий на бумаге, Навальный выдал за действительность.





Парадный вход пока без без ворот и даже без копии орла из зимнего дворца. Внутри один бетон, а вместо хозяев дома – куча строителей в касках. Дворец, как выяснили его посетители, находится на нулевом этапе стройки. Легендарная кальянная на деле оказалась бытовкой рабочих.

Очередное расстройство – это комната грязи. В ней по проекту будут душевые. Да, там грязно, но ровно так же, как и в остальных пыльных неотделанных комнатах. Аквадискотека – тоже «не фонтан». Авторам видео данная локация напомнила бассейн с местом для бара. Театр, каким его увидел Mash, - похож максимум на актовый зал Дома культуры. Окончания стройки, по словам работяг, стоит ожидать не раньше, чем через пять лет.





Кому принадлежит это строение – визитерам узнать пока не удалось. Неизвестным до сих пор остается также истинное его предназначение. То ли это личное поместье, то ли роскошная гостиница, то ли дом престарелых для олигархов.



