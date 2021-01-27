Здравоохранение

Коронавирус «путешествует» по двум городам и пяти районам Волгоградской области

Здравоохранение 27.01.2021 14:17
0
27.01.2021 14:17


У 241 жителя Волгоградской области за минувшие сутки был диагностирован COVID-19, скончались 5 человек. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", озвучил сегодня региональный штаб.
Вирус унес жизни троих волгоградцев: 54-летнего мужчины и женщин  61 и 69 лет. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, также скончался 60-летний житель Среднеахтубинского района и 68-летняя женщина из Камышина. У всех погибших были хронические заболевания.
Наибольшее число заразившихся за сутки коронавирусом выявлено в Волгограде - 61 человек, Волжском - 54 человека, а также в пяти районах - Михайловском (20), Камышинском (18), Городищенском (14), Николаевском (14) и Иловлинском (10). На остальных территориях выявлено менее 10 заболевших за сутки.
Всего в регионе выявлено 42,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 40,4 тысячи человек, из них 234 - за минувшие сутки.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Здравоохранение
26.01.2021 13:06
Здравоохранение 26.01.2021 13:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.01.2021 12:04
Здравоохранение 26.01.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.01.2021 16:41
Здравоохранение 24.01.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.01.2021 11:23
Здравоохранение 24.01.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.01.2021 16:27
Здравоохранение 23.01.2021 16:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.01.2021 11:36
Здравоохранение 23.01.2021 11:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.01.2021 21:31
Здравоохранение 22.01.2021 21:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.01.2021 16:46
Здравоохранение 22.01.2021 16:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.01.2021 14:23
Здравоохранение 19.01.2021 14:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.01.2021 13:56
Здравоохранение 19.01.2021 13:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.01.2021 12:46
Здравоохранение 19.01.2021 12:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.01.2021 14:48
Здравоохранение 16.01.2021 14:48
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
16.01.2021 13:54
Здравоохранение 16.01.2021 13:54
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
16.01.2021 11:46
Здравоохранение 16.01.2021 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
15.01.2021 11:53
Здравоохранение 15.01.2021 11:53
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:10
Новый GEELY TUGELLA – флагманские стандарты для современного кроссовераСмотреть фотографии
16:55
Прокурор Волгоградской области предлагает защитить обманутых владельцев банковских картСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде раскрыли дело о трупе в подвале многоэтажкиСмотреть фотографии
16:12
«8 часов не могли остановить кровь»: в Волгограде бездомная собака покусала школьницуСмотреть фотографии
15:38
Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний» по ставке 4,75%Смотреть фотографии
15:03
В Волгоградской области «подтаяли» долги по зарплатеСмотреть фотографии
14:44
Олег Савченко: молодым специалистам Волгоградской области нужно помочь с жилищными субсидиямиСмотреть фотографии
14:17
Коронавирус «путешествует» по двум городам и пяти районам Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:05
Создана компания «РТК-Цифровой документооборот»Смотреть фотографии
12:50
Институты ФСБ России набирают в Волгограде и области будущих пограничниковСмотреть фотографии
12:21
В Волгограде хозяин столовой «Чё? Харчо» наворовал воды на 330 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
ВТБ и «Ростелеком» обеспечат проход на ВТБ Арену по биометрииСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде осудили адвоката за 6-миллионное мошенничествоСмотреть фотографии
11:25
Мокрый снег, дождь и туман: на трассах в Волгоградской области ждут непогодуСмотреть фотографии
11:07
Губернатор ждет открытия «интересного» ФОКа под Волгоградом до 1 маяСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде пресекли продажу "липовых" справок об отсутствии COVID-19Смотреть фотографии
10:33
Одни палки: волгоградцев встревожил вид обрезанных деревьевСмотреть фотографии
09:59
Жители Поволжья выбирают Сбербанк для рефинансирования кредитовСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области мужчина сгорел из-за печкиСмотреть фотографии
09:26
ТОП-9 волгоградских производителей антиковидных товаров включен в список МинпромторгаСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде замглавы Роспотребнадзора оштрафовали за игнорирование прокурораСмотреть фотографии
17:46
Вячеслав Кузьменко: о туманных перспективах общепита Волгограда в условиях COVID-19Смотреть фотографии
16:56
Минздрав дал оценку вакцинации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Назначена дата прощания с экс-депутатом Волгоградской облдумы Александром ПотаповымСмотреть фотографии
16:04
Генеральным директором «Открытие Факторинг» назначен Александр ПестовСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде ИФНС хочет обанкротить фирму депутата-единороссаСмотреть фотографии
14:48
В центре Волгограда снежная лавина проломила козырек «Опоры России»Смотреть фотографии
14:35
«Я тебе морду набью!»: волгоградские водители весело отметили праздник (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Сбер научит будущих выпускников вузов быть успешными в современной бизнес-средеСмотреть фотографии
13:53
Покусавший сотрудника ДПС волгоградец загладит вину деньгамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 