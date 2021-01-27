Здравоохранение 27.01.2021 14:17
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27.01.2021 14:17
У 241 жителя Волгоградской области за минувшие сутки был диагностирован COVID-19, скончались 5 человек. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", озвучил сегодня региональный штаб.
Вирус унес жизни троих волгоградцев: 54-летнего мужчины и женщин 61 и 69 лет. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, также скончался 60-летний житель Среднеахтубинского района и 68-летняя женщина из Камышина. У всех погибших были хронические заболевания.
Наибольшее число заразившихся за сутки коронавирусом выявлено в Волгограде - 61 человек, Волжском - 54 человека, а также в пяти районах - Михайловском (20), Камышинском (18), Городищенском (14), Николаевском (14) и Иловлинском (10). На остальных территориях выявлено менее 10 заболевших за сутки.
Всего в регионе выявлено 42,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 40,4 тысячи человек, из них 234 - за минувшие сутки.
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