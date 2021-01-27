



У 241 жителя Волгоградской области за минувшие сутки был диагностирован COVID-19, скончались 5 человек. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", озвучил сегодня региональный штаб.

Вирус унес жизни троих волгоградцев: 54-летнего мужчины и женщин 61 и 69 лет. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, также скончался 60-летний житель Среднеахтубинского района и 68-летняя женщина из Камышина. У всех погибших были хронические заболевания.

Наибольшее число заразившихся за сутки коронавирусом выявлено в Волгограде - 61 человек, Волжском - 54 человека, а также в пяти районах - Михайловском (20), Камышинском (18), Городищенском (14), Николаевском (14) и Иловлинском (10). На остальных территориях выявлено менее 10 заболевших за сутки.

Всего в регионе выявлено 42,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 40,4 тысячи человек, из них 234 - за минувшие сутки.



