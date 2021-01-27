В Волгоградской области мужчина сгорел из-за печки





Мужчина погиб на пожаре в городе Николаевске Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в экстренных службах. По предварительной информации, трагедия произошла из-за неправильной эксплуатации печи, которую затопил в доме 61-летний хозяин.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в домовладении на Енисейском проезде поступило в оперативные службы около 9 утра. В деревянном доме общей площадью 42 кв.м. горели вещи на 25 кв.м. Пожар был потушен за 30 минут.



