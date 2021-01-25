Раздался хлопок: в девятиэтажке Волгограда воспламенились электрощитки на нескольких этажах

Происшествия 25.01.2021 09:06
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25.01.2021 09:06
Без электричества со вчерашнего вечера из-за пожара остаются жители второго подъезда в доме по улице Твардовского в Волгограде. Как сообщил ИА «Высота 102» житель 3-его этажа Евгений Попов, около 18 часов он услышал громкие хлопки за дверью и выбежал на лестничную клетку. «В электрическом щитке бушевало открытое пламя. Появился едкий запах и много дыма. Мы тут же вызвали пожарных», - рассказывает мужчина. Пламя охватило щитки также на 4-ом, 5-ом и 6-ом этажах. По словам Евгения, жительница последнего этажа накануне утром жаловалась на протечку кровли. "Вода проникла в электрощиток и потекла вниз на другие этажи. И в конце концов случился пожар", - предполагает Евгений.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части №21 в 18:31 ликвидировали горение.
Никто не пострадал, но жители подъезда девятиэтажного дома №8 по улице Твардовского встретили утро понедельника без света.
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