Происшествия

В Волгограде ликвидируют провал с кипятком

Происшествия 22.01.2021 12:55
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22.01.2021 12:55


В Красноармейском районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» ликвидируют провал, образовавшийся на месте прокладки трубопровода. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, участок асфальта на дороге около дома №55 по ул. Фадеева ушел под землю еще на прошлой неделе. Яму огородили сигнальной лентой и никаких работ там не проводили.  А сегодня ночью "рванула" труба с горячей водой на этом месте. "Жильцы дома на втором этаже проснулись оттого, что в окна били струи кипятка. Одна из женщин вызвала аварийку. Рабочие, пока не отключили воду, бросили в яму мусорный контейнер, чтобы фонтан перестал бить", - рассказали шокированные волгоградцы. "Слава Богу, это случилось ночью - никто не провалился, хотя по ней и машины ездят, и дети в расположенную рядом гимназию №4 идут. К счастью, все обошлось - а то бы как в Волжском было», - рассказали горожане. 

Вылившийся кипяток  с ночи скапливался  в подвале соседнего дома №53 по ул. Фадеева. «Невозможно зайти в подъезды – все парит, перила и ступеньки все скользкие, уже отваливается краска. В квартирах нет отопления, а из крана с холодной водой хлещет кипяток». – рассказывают горожане. 

Между тем, на первом этаже дома №53 по ул. Фадеева располагается детская поликлиника №11. Врачи и дети вынуждены были также дышать испарениями от залитого подвала. 
В ООО «Концессии теплоснабжения» ИА «Высота 102» рассказали, что на ул. Фадеева был обнаружен небольшой порыв на тепловой сети диаметром 100 мм. "Сегодня бригада выехала для проведения ремонтных работ. В данный момент рабочие откачивают горячую воду из камеры. До конца дня планируется завершить работы и устранить технологическое нарушение". В компании подчеркнули, что причиной испарения в подъездах дома №53 и в детской поликлинике  явилось не выполнение работ по герметизации ввода тепловых сетей в жилой дом управляющей компанией. 

Фото жителей и ООО "Концессии теплоснабжения". 

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