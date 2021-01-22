В Волгограде ликвидируют провал с кипятком





В Красноармейском районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» ликвидируют провал, образовавшийся на месте прокладки трубопровода. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, участок асфальта на дороге около дома №55 по ул. Фадеева ушел под землю еще на прошлой неделе. Яму огородили сигнальной лентой и никаких работ там не проводили. А сегодня ночью "рванула" труба с горячей водой на этом месте. "Жильцы дома на втором этаже проснулись оттого, что в окна били струи кипятка. Одна из женщин вызвала аварийку. Рабочие, пока не отключили воду, бросили в яму мусорный контейнер, чтобы фонтан перестал бить", - рассказали шокированные волгоградцы. "Слава Богу, это случилось ночью - никто не провалился, хотя по ней и машины ездят, и дети в расположенную рядом гимназию №4 идут. К счастью, все обошлось - а то бы как в Волжском было», - рассказали горожане.





Вылившийся кипяток с ночи скапливался в подвале соседнего дома №53 по ул. Фадеева. «Невозможно зайти в подъезды – все парит, перила и ступеньки все скользкие, уже отваливается краска. В квартирах нет отопления, а из крана с холодной водой хлещет кипяток». – рассказывают горожане.





Между тем, на первом этаже дома №53 по ул. Фадеева располагается детская поликлиника №11. Врачи и дети вынуждены были также дышать испарениями от залитого подвала.

В ООО «Концессии теплоснабжения» ИА «Высота 102» рассказали, что на ул. Фадеева был обнаружен небольшой порыв на тепловой сети диаметром 100 мм. "Сегодня бригада выехала для проведения ремонтных работ. В данный момент рабочие откачивают горячую воду из камеры. До конца дня планируется завершить работы и устранить технологическое нарушение". В компании подчеркнули, что причиной испарения в подъездах дома №53 и в детской поликлинике явилось не выполнение работ по герметизации ввода тепловых сетей в жилой дом управляющей компанией.



