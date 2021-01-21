Установлена причина покраснения реки в Волгоградской области

Экология 21.01.2021 16:33
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21.01.2021 16:33
Специалисты облкомприроды установили причину покраснения воды в реке Арчеда во Фроловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в ходе проверки, которую организовали после появления сообщений о экологическом бедствии, инспекторы выявили несанкционированный водовыпуск и взяли пробы воды на загрязненном участке. "Результаты исследования, проведенного ГБУ ВО "Региональный центр экологического контроля", могут свидетельствовать о сбросе в Арчеду фекальных стоков", - сообщили в облкомприроды.
По данному факту возбуждено административное дело, проводится расследование. Материалы проверки направлены в надзорные органы.
Напомним, о покраснении воды в реке Арчеда и гибели рыбы во Фролово стало известно 10 января. Фроловчане выкладывали видеоматериалы в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к этой проблеме журналистов и сотрудников природоохранных ведомств.
Межведомственная проверка экологической ситуации во Фролово была организована комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Свою проверку назначила и прокуратура Волгоградской области.
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