



В Городищенском районе индивидуальный предприниматель обвиняется в невыплате зарплаты своим работникам. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 44-летняя женщина на протяжении нескольких лет оказывала коммерческие услуги по перевозке пассажиров на междугородных автобусных рейсах "Волгоград-Нижний Новгород" и "Волгоград-Рязань". В период с июля 2016 года по декабрь 2017-го она не выплачивала зарплату как минимум девяти своим подчиненным, трудившимся у неё водителями. В 2017 году женщина свернула свою деятельность, однако долг по зарплате своим водителям она так и не выплатила. Не побудило бизнесвумен расплатиться с работниками даже судебное решение, вынесенное в их пользу в марте 2019 года. Общая сумма задолженности превысила 1 млн рублей, в которую, в том числе, вошли компенсационные выплаты и судебные расходы.

Известно, что вырученные от коммерческой деятельности деньги бизнесвумен тратила на другие цели, не связанные с оплатой труда нанятых работников.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Городищенского района. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру района.



