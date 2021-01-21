Остров в Волгограде попал на карантин





Очаги вируса африканской чумы свиней были выявлены в одном из подворий хутора Романов Котовского района и на острове Сарпинский в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете ветеринарии Волгоградской области, в местах локализации вируса введен карантин. Также на территории острова и сельского поселения проводится дезинфекция и подворовой обход свиней. В ходе ограничительных мероприятий, введенных в связи с АЧС, у жителей будут изъяты хрюшки и продукты животноводства. Люди получат компенсацию. Между тем, напомним, в конце прошлого года жители села Зензеватка и Каменный Брод в Ольховском районе, которые попали в первую угрожаемую зонe из-за вспышки АЧС, жаловались на то, что у них изымали поголовье свиней по цене гораздо ниже рыночной. Люди были недовольны и тем, что их предупредили о необходимости заплатить НДФЛ с компенсаций, которые им должны выплатить за потерянные источники выживания.

Фото: instagram-аккаунт ostrov_sarpinskiy