77 тысяч семей в Поволжье улучшили жилищные условия с помощью ипотеки от Сбербанка

Экономика 20.01.2021 10:19 Новости компаний
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20.01.2021 10:19 Новости компаний
Поволжский банк Сбербанка выдал в 2020 году более 77 тысяч ипотечных кредитов на 121,7 млрд рублей. Большая их часть - 28,8 тысячи на 47 млрд рублей была выдана в четвертом квартале - это на 47,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя сумма займа в 2020 году составила 1 млн 580 тысяч рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, три из десяти сделок в 2020 году на территории Поволжского банка Сбербанка – в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях - оформлялись дистанционно, заявки были поданы через DomClick.ru.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «В конце прошлого года рынок ипотечного кредитования заметно оживился. Поводом для этого послужили низкие процентные ставки, специальные акции застройщиков и государственные меры поддержки заемщиков. Так, программа ипотеки с господдержкой, начатая в апреле, была продлена до 1 июля 2021 года. Для ее участников, при условии регистрации сделки в электронном виде до 1 февраля 2021 года, ставка ипотечного кредита в Сбербанке составит от 6,1% годовых».
Сбербанк активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для россиян, — в частности, в программе «Сельская ипотека». У ее участников есть возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса.
Фото ru.freepik.com
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