«Наша жизнь превратилась в ад»: волгоградские чиновники требуют лишить жилья семьи с детьми

Общество 19.01.2021 11:11
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19.01.2021 11:11
Администрация Кировского района Волгограда потребовала от двух семей снести за свой счет дом, в котором они проживают уже пять лет. Как рассказал ИА «Высота 102» Андрей Горелов, собственник ½ дома, расположенного на ул. Быстрова, 113, шокирующую новость они узнали в прошлом году, когда чиновники районной администрации сообщили им, что их дом – незаконный. «Одну вторую половину дома вместе с земельным участком мы приобрели в 2015 году у гражданина Сергея Николаевича Чумака. Другую половину дома купила еще одна семья. Право собственности было зарегистрировано Росреестром в августе 2015 года. Здесь мы с супругой растим двоих детей, столько же детей у наших соседей. Мы добросовестно оплачиваем налоги, коммунальные и другие платежи. И вдруг, как гром среди ясного неба, мы узнаем, что администрация Кировского района подала в суд иск на нас о сносе самовольной постройки и прекращения права собственности! С тех пор наша жизнь превратилась в кошмар», - рассказывает глава семьи Андрей.
По словам мужчины, чиновники заявили, что собственники данного дома нарушили порядок получения разрешения на строительство. «Но ведь не мы строили этот дом! Мы его приобрели в готовом виде, сделка была зарегистрирована в установленном порядке, а значит, признана государством. Теперь это государство в лице администрации обвиняет нас в нарушении закона. Это не поддается никакому объяснению», - делится Андрей.
В рамках судебного разбирательства, которое идет в Кировском районном суде Волгограда, с прошлого года, была назначена дорогостоящая судебная экспертиза. Семья с двумя детьми вынуждена была залезть в долги и заплатить экспертам 120 тысяч рублей. Заключение экспертизы гласит, что дом не представляет никакой опасности или угрозы для жизни и здоровья граждан. Однако, по словам Андрея, администрация района продолжает настаивать на своих требованиях.
«Управление Росреестра, которое регистрировало нашу сделку, почему-то проходит в деле как третье лицо, а тот, кто продал нам дом, вообще не является участником процесса! Нас, добросовестных приобретателей, сделали крайними и теперь мы живем в стрессе и в страхе, что нас лишат законно приобретенного нами жилья», - возмущается Андрей Горелов.
Мужчина также рассказал, что к нему периодически приходят люди в штатском, которые предъявляют удостоверения сотрудников правоохранительных органов, и почему-то интересуются подробностями приобретения дома, его ценой и прочими нюансами. «Последний раз один такой приходил 31 декабря, пригрозил вызвать повесткой. Такое ощущение, что нас хотят запугать, чтобы мы не отстаивали свои права и не судились с администрацией, а покорно снесли свой дом и пошли жить на улицу. Вряд ли нам государство, которое мы считаем виновным в наших бедах, предоставит нам другое жилье», - уверен мужчина.
Между тем, такой же иск районные власти собираются подать и в отношении собственников другого, соседнего дома, где также проживают семьи с детьми.
Напомним, недавно ИА «Высота 102» рассказывало о подобной ситуации, в которую попали жители дома №14 по ул. Чистоозерной, в публикации «Мой сын побеждал за Россию, а Россия делает его бомжем»: в Волгограде суд постановил снести дом с инвалидами и детьми». Тогда в администрации Краснооктябрьского района пояснили, что обратили внимание на дом после представления прокуратуры, которая выявила факт продажи таунхауса в интернете. По результатам проверки, уточнили здесь, в соответствии с требованиями законодательства и были направлены документы в суд для того, чтобы судебные органы приняли решение о возможности дальнейшей эксплуатации дома и о возможном приведении документации в соответствие с действующими нормами.
После огласки этот резонансной истории с жильцами дома встретились чиновники районной администрации и на словах пообещали волгоградцам пока не сносить законно приобретенное горожанами жилье, а также выразили готовность для заключения мирового соглашения.
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