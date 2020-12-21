«Мой сын побеждал за Россию, а Россия делает его бомжем»: в Волгограде суд постановил снести дом с инвалидами и детьми
Общество 21.12.2020 21:15
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21.12.2020 21:15
В Волгограде суд удовлетворил исковое заявление администрации Краснооктябрьского района о сносе дома блокированной застройки, расположенного по улице Чистоозерная, 14. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы дома, это шокирующее решение Волгоградский областной суд вынес на прошлой неделе, отменив ранее принятое решение Краснооктябрьского районного суда, который отказал чиновникам в требовании сноса дома, где проживают14 человек, в том числе несовершеннолетние дети, парализованная бабушка-инвалид и юноша, чемпион России, член сборной РФ и Волгоградской области по плаванию среди слепых.
«Мы, можно сказать, случайно узнали, что администрация Краснооктябрьского района хочет снести наш дом. Повестки жильцам были присланы почему-то не в наш дом, а по каким-то другим адресам. Мы были потрясены. Наш дом на четыре блока, в каждом из которых проживает по одной семье, был построен 7 лет назад. Недвижимость была зарегистрирована в Росреестре, некоторые, как я, приобретали квартиры уже от третьего продавца. Жилье моими соседями покупалось в том числе и на средства материнского капитала. И вдруг чиновники заявили, что наш дом – это самовольная постройка! Дом подключали ко всем коммуникациям, мы платили за коммунальные услуги и ни у кого не возникало никаких вопросов по поводу нашей легитимности!», - рассказывает 58-летний Андрей Николаевич Темерев, инвалид третьей группы.
Главная претензия, которую выдвинула администрация района к жильцам, касалась отсутствия разрешения на строительство. При этом, по словам жителей, застройщик дома рассказывала, что в администрации района перед строительством здания ей устно дали добро на работу, пообещав, что после окончания стройки подпишут все акты о введении дома в эксплуатацию. «Теперь, конечно, никто этого не подтвердит, но дом был построен. Ни во время строительства, ни после него, в течение семи лет у чиновников не возникало никаких вопросов по поводу того, что здесь возводится и что было построено», - рассказывают волгоградцы.
Впрочем, Краснооктябрьский районный суд, куда администрация района обратилась с исковым заявлением, отклонил иск чиновников. Во время разбирательства была назначена судебная экспертиза, которая подтвердила безопасность дома – отсутствие угрозы проживания жильцам и третьим лицам, соблюдение пожарных, санитарных и градостроительных норм и соответствие перепланировки помещений установленным нормам. Районный суд встал на сторону жильцов и удовлетворил встречное исковое заявление проживающих в доме семей о признании права собственности на блоки жилого дома блокированной застройки.
Однако радость жильцов была недолгой. Администрация Краснооктябрьского района обжаловала решение районного суда в областном суде. Волгоградский облсуд удовлетворил иск администрации о сносе дома.
Жители дома уже подготовили обращения президенту России, губернатору Волгоградской области, прокурору Волгоградской области, уполномоченному по правам человека в России и уполномоченному по правам ребенка РФ с просьбой не допустить, чтобы на улицу выбросили семьи с детьми и инвалидами. Среди жильцов дома, которых чиновники хотят лишить жилья, например, парализованная 82-летняя Пелагея Ивановна Новикова, инвалид первой группы. Проживает здесь и Павел Темерев, 26-летний спортсмен, который уже завоевал более ста медалей в плавании среди слепых в различных первенствах страны, Европы и мира.
«Мой сын побеждал за Россию, а теперь Россия хочет сделать из него бомжа», - едва не плачет его отец Андрей Николаевич.
Люди не намерены сдаваться. Они будут требовать с помощью адвокатов приостановки исполнения решения суда о сносе дома, также люди намерены обжаловать решение Волгоградского областного суда и добиваться справедливости.
«Мы ни у кого ничего не украли, мы купили это жилье на ипотеку, на материнский капитал, а теперь нам говорят – вы живете здесь незаконно и убирайтесь отсюда! Мы никогда с этим не смиримся и будем бороться до конца», - заявили люди.
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