Расследования 18.01.2021 17:15
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18.01.2021 17:15
Сегодня обвинение в получении взятки предъявлено руководителю УФССП по региону - главному судебному приставу Волгоградской области Владимиру Евстигнееву.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде запрета определенных действий. В ближайшее время аналогичные следственные действия будут произведены в отношении второго фигуранта уголовного дела.
Как ранее сообщало информагентство, во взяточничестве также подозревается руководитель территориального Управления Росимущества по Волгоградской области Юрий Ефимов.
В зависимости от роли и участия каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере), п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
По данным следствия, в силу занимаемой должности начальнику областного управления службы судебных приставов стало известно о том, что на торги выставлена арестованная в рамках исполнительного производства элитная иномарка, которую главный судебный пристав Волгоградской области решил приобрести себе через подставное лицо. В случае победы в торгах подозреваемый обязан был оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля, в противном случае результаты были бы аннулированы. Решив сэкономить деньги, он потребовал, чтобы сумму комиссии, порядка 160 тысяч рублей, заплатил директор специализированной организации, которая в рамках государственного контракта занималась реализацией арестованного имущества. Посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества. Взамен коммерсанту главы указанных областных федеральных структур пообещали попустительство в деятельности, в том числе неприменение в дальнейшем каких-либо штрафных санкций. Коррупционная схема была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также регионального главка МВД.
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