Волгоградцам советуют надеть респираторы из-за пожара на рынке

30.08.2025 14:06
Волгоградский Роспотребнадзор проводит исследование  проб атмосферного воздуха в ближайшей к месту масштабного пожара на рынке жилой застройке.

- Организован выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для проведения лабораторно-инструментальных измерений: отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения, - заявили в региональном управлении.

Жителям домов, расположенных недалеко от рынка, рекомендуют держать окна закрытыми, а в случае невозможности  завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном.  При сильной задымлённости необходимо применять средства индивидуальной защиты (респираторы, марлевые и медицинские маски). А для более надёжной защиты от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется периодически смачивать в воде, рекомендовали в РПН.


14:54
«Проткнул себя ножницами»: волгоградец задержан за убийство знакомой и ее дочериСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Волгоградцам советуют надеть респираторы из-за пожара на рынкеСмотреть фотографии
13:54
Пожар на рынке в Волгограде: большой фоторепортаж с места ЧПСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде ОМОН задержал строителей-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
6 человек вывели из огня на рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде возобновили движение троллейбусы №8а и 10аСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде на площади 3000 кв. метров горит рынок: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
«В одни ворота»: юные футболистки СШ «Ротор» разгромили «Оренбург» в Волгограде Смотреть фотографии
11:56
Связь и интернет пропали в районе горящего рынка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
МЧС: площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3 тысяч квадратовСмотреть фотографии
11:11
«Мы остались без всего!»: торговцы спасают товар на горящем рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:48
Первый заместитель председателя ВООО «Динамо» Михаил Абрамов отмечает день рожденияСмотреть фотографии
10:42
МЧС: площадь возгорания на рынке в Волгограде составила 1200 квадратовСмотреть фотографии
10:35
Сгорел «Светофор»? Новые подробности о пожаре на рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде вспыхнул страшный пожар на рынкеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
«Просил видео интимного характера»: подозреваемого в педофилии москвича этапировали в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Каскад из 6 чудо-фонтанов появится в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:09
Минобороны: ночью в 10 регионах России отбили атаку 86 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Елена Исинбаева погасила долг за ЖКУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:23
В Волгоградской области перевернулась машина с подростками: погиб 17-летнийСмотреть фотографии
06:44
Три самолета облетели Волгоград из-за приказа РосавиацииСмотреть фотографии
23:18
Вылет в Москву отменили из-за плана «Ковер» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:13
Киношедевры СССР будут показывать на уроках школьникам ВолгоградаСмотреть фотографии
20:18
«Он уже с нами»: 150 волгоградцев заболели новым штаммом COVID-19 «Стратус»Смотреть фотографии
19:49
В России готовятся к внедрению платного проезда грузовиков по муниципальным дорогамСмотреть фотографии
19:23
Волгоградка Анастасия Захарова покинула Открытый чемпионат США по теннисуСмотреть фотографии
18:55
Волгоградцы рассказали, сколько потратили на сборы детей в школуСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде и Волжском с сентября сократят рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
17:22
24 человека в Волгоградской области оштрафовали за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
16:13
«Пришел для поддержки»: волгоградца зарезали из-за спора соседей по общежитиюСмотреть фотографии
 