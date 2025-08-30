Волгоградцам советуют надеть респираторы из-за пожара на рынке





Волгоградский Роспотребнадзор проводит исследование проб атмосферного воздуха в ближайшей к месту масштабного пожара на рынке жилой застройке.

- Организован выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для проведения лабораторно-инструментальных измерений: отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения, - заявили в региональном управлении.



Жителям домов, расположенных недалеко от рынка, рекомендуют держать окна закрытыми, а в случае невозможности завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном. При сильной задымлённости необходимо применять средства индивидуальной защиты (респираторы, марлевые и медицинские маски). А для более надёжной защиты от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется периодически смачивать в воде, рекомендовали в РПН.





