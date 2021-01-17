Происшествия 17.01.2021 15:54
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17.01.2021 15:54
Досадная авария произошла сегодня на улице Титова в Волгограде с участием трактора и "Hyundai Creta". Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы происшествия, буксируемый грузовиком трактор вилял из стороны в сторону. " Мы ехали сзади и эта картина нас сначала позабавила. Трактор был словно пьяный на заснеженной дороге. В какой-то момент, по всей видимости, его вынесло на встречку. Там он и врезался в кроссовер", - рассказала девушка, ставшая свидетелем ДТП.
От удара у новенького корейского паркетника оторвало переднее крыло со стороны водителя. К счастью, никто не пострадал.
Видео: Екатерина Британ.
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