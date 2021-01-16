В Волгограде не хватает доноров антиковидной плазмы

Здравоохранение 16.01.2021 13:54
0
16.01.2021 13:54
Потребность в донорах антиковидной плазмы в Волгоградской области остается высокой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, с июня прошлого года кровь для изготовления антиковидной плазмы сдали 1818 доноров. 1689 доз или 466 литров, пригодных для переливания, были переданы в инфекционные стационары.
По информации облздрава, пациентам перепрофилированных инфекционных госпиталей перелили уже более 457 литров антиковидной плазмы. От одного донора берут 450 мл крови, из которой после переработки получают от 250 до 270 мл лечебной дозы антиковидной плазмы. Она переливается с учетом группы крови донора и реципиента.
Случаев ухудшения состояния пациентов, связанных с переливанием антиковидной плазмы, не зафиксировано. В большинстве случаев отмечается улучшение состояния на фоне продолжающейся терапии.
Доноров всегда ждут в Волгоградском областном центре крови. Подробную информацию можно получить у специалистов донорского отдела по телефону: (8442) 37-69-65. Звонки принимают ежедневно в рабочие дни с 13-00 до 15-00.
Фото с сайта администрации Волгоградской области
Реклама
Поликлиника и скорая не спасли: больные COVID-19 волгоградцы боролись за жизнь до последнего16.01.2021 14:48
Здравоохранение 16.01.2021 14:48
Без надежды: в Волгоградской области коронавирус не перестает убивать16.01.2021 11:46
Здравоохранение 16.01.2021 11:46
Взрывного роста заражений COVID-19 в Волгоградской области пока не видно15.01.2021 11:53
Здравоохранение 15.01.2021 11:53
Терпеть еще долго: коронавирус в Волгоградской области не сдается14.01.2021 12:11
Здравоохранение 14.01.2021 12:11
СОГАЗ-Мед участвует в Федеральном проекте «Старшее поколение» для реализации интересов пожилых граждан13.01.2021 12:58
Здравоохранение 13.01.2021 12:58
Заката не видно: коронавирус не отпускает Волгоградскую область13.01.2021 11:43
Здравоохранение 13.01.2021 11:43
«Идет же массовая вакцинация»: в федеральных клиниках не будут требовать тесты на коронавирус от волгоградцев перед плановым лечением12.01.2021 15:53
Здравоохранение 12.01.2021 15:53
Переболевших коронавирусом волгоградцев пообещали поднять на ноги по спецметодикам12.01.2021 15:25
Здравоохранение 12.01.2021 15:25
Облздрав оценил последствия новогодних гуляний волгоградцев12.01.2021 13:42
Здравоохранение 12.01.2021 13:42
Шесть человек с COVID-19 скончались в Волгоградской области12.01.2021 12:17
Здравоохранение 12.01.2021 12:17
Вирус убил еще шестерых жителей Волгоградской области11.01.2021 11:59
Здравоохранение 11.01.2021 11:59
Опять пять: в Волгоградской области стремительно растет число жертв коронавируса10.01.2021 11:56
Здравоохранение 10.01.2021 11:56
Способ заражения двух жертв COVID-19 в Волгоградской области остался секретом06.01.2021 17:28
Здравоохранение 06.01.2021 17:28
От смертельного удара коронавируса погибли пятеро жителей Волгоградской области06.01.2021 11:36
Здравоохранение 06.01.2021 11:36
Людей с хроническими заболеваниями привьют от COVID-19 в Волгоградской области06.01.2021 11:17
Здравоохранение 06.01.2021 11:17
Реклама