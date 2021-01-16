В Волгограде не хватает доноров антиковидной плазмы





Потребность в донорах антиковидной плазмы в Волгоградской области остается высокой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, с июня прошлого года кровь для изготовления антиковидной плазмы сдали 1818 доноров. 1689 доз или 466 литров, пригодных для переливания, были переданы в инфекционные стационары.

По информации облздрава, пациентам перепрофилированных инфекционных госпиталей перелили уже более 457 литров антиковидной плазмы. От одного донора берут 450 мл крови, из которой после переработки получают от 250 до 270 мл лечебной дозы антиковидной плазмы. Она переливается с учетом группы крови донора и реципиента.

Случаев ухудшения состояния пациентов, связанных с переливанием антиковидной плазмы, не зафиксировано. В большинстве случаев отмечается улучшение состояния на фоне продолжающейся терапии.

Доноров всегда ждут в Волгоградском областном центре крови. Подробную информацию можно получить у специалистов донорского отдела по телефону: (8442) 37-69-65. Звонки принимают ежедневно в рабочие дни с 13-00 до 15-00.

Фото с сайта администрации Волгоградской области