Волгоградец отсудил у мэрии 270 тысяч за рухнувшее на Renault дерево





Центральный районный суд Волгограда обязал администрацию города возместить автовладельцу ремонт иномарки в размере 267 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, в одном из дворов в центре Волгограда на Renault Duster волгоградца рухнуло дерево.

Согласно материалам дела, обнаружив в один из дней свой автомобиль под упавшими сухими ветками, волгоградец вызвал на место происшествия полицейских, которые зафиксировали повреждения транспортного средства. В суде водитель настаивал на том, что падение деревьев произошло по вине УК «Сигма - Юг», которая вовремя не провела образку.

Однако управляющей компании удалось доказать в суде, что борьбу с сухостоем вблизи МКД должны были организовать городские чиновники. В подтверждение своих доводов УК представила суду справку о результатах проведения спутниковых геодезических измерений по определению местоположения произрастания дерева. Выяснилось, что земельный участок, на котором росло дерево не сформирован, на кадастровый учет не поставлен, не отнесен к общедомовому имуществу.

В конечном итоге, изучив все доводы сторон, суд пришел к выводу, что нести материальную ответственность должна мэрия Волгограда.

– Взыскать с администрации Волгограда в счёт стоимости восстановительного ремонта автомобиля денежные средства в размере 267 200 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, судебные расходы по оплате экспертного заключения по определению стоимости восстановительного ремонта в размере 6 000 рублей, почтовые расходы в размере 500 рублей, расходы на оформление доверенности представителю в размере 1 700 рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, – говорится в решении Центрального суда Волгограда. – Исковые требования к ООО « Сигма- Юг» о взыскании материального ущерба, судебных расходов – оставить без удовлетворения.

Отметим, что решение Центрального суда в настоящее время обжалуется в вышестоящей инстанции.