Без надежды: в Волгоградской области коронавирус не перестает убивать

Здравоохранение 16.01.2021 11:46
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16.01.2021 11:46
Пять человек скончались от коронавируса в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, диагноз COVID-19 за прошедшие 24 часа был поставлен 262 жителям региона. Выписались из стационаров 268 человек.
Всего в Волгоградской области зарегистрировано уже 39,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 536 человек.
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