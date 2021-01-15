Десятибальную пробку в Волгограде сняли сверху





Одна из самых «глухих» пробок из-за снегопада наблюдается сегодня в Волгограде на улице Саши Филиппова при выезде на федеральную трассу А-260. Как сообщает ИА «Высота 102», фуры не могут преодолеть небольшой подъем на дороге. В пробке застряли и автобусы маршрута №88, которые следуют в поселок Максима Горького. Волгоградцы сообщали, что в салоне одного такого автобуса провели почти два часа в ожидании выезда из затора.





Затруднен проезд и по другим трассам Волгограда. В мэрии заявили о выходе на дороги более 80 единиц специализированной техники, в том числе 58 единиц КДМ. Задействован и ручной труд более 100 рабочих.

По прогнозу синоптиков, снегопад может продлиться до конца дня. Примерно к шести часам вечера интенсивность его значительно снизится. Снежный циклон держит в напряжении Волгоградскую область уже третьи сутки.



