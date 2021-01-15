Десятибальную пробку в Волгограде сняли сверху

Общество 15.01.2021 15:33
0
15.01.2021 15:33
Одна из самых «глухих» пробок из-за снегопада наблюдается сегодня в Волгограде на улице Саши Филиппова при выезде на федеральную трассу А-260. Как сообщает ИА «Высота 102», фуры не могут преодолеть небольшой подъем на дороге. В пробке застряли и автобусы маршрута №88, которые следуют в поселок Максима Горького. Волгоградцы сообщали, что в салоне одного такого автобуса провели почти два часа в ожидании выезда из затора.
Затруднен проезд и по другим трассам Волгограда. В мэрии заявили о выходе на дороги более 80 единиц специализированной техники, в том числе 58 единиц КДМ. Задействован и ручной труд более 100 рабочих.
По прогнозу синоптиков, снегопад может продлиться до конца дня. Примерно к шести часам вечера интенсивность его значительно снизится. Снежный циклон держит в напряжении Волгоградскую область уже третьи сутки.
Реклама
В Волгограде транспортный коллапс добрался до аэропорта15.01.2021 17:18
Общество 15.01.2021 17:18
В Волгограде трамвайные маршруты усиливают дополнительными вагонами15.01.2021 16:57
Общество 15.01.2021 16:57
Автобусное сообщение остановлено в Волгоградской области15.01.2021 16:56
Общество 15.01.2021 16:56
Волгоградка после родов умерла от коронавируса15.01.2021 16:42
Общество 15.01.2021 16:42
В Волгограде мост через ВДСК и Третью Продольную спасают от пробок15.01.2021 16:18
Общество 15.01.2021 16:18
Это полный коллапс: накрывающий снегом Волгоград парализовали 10-бальные пробки (ВИДЕО)15.01.2021 13:30
Общество 15.01.2021 13:30
Герман Греф принял участие в Гайдаровском форуме — 202115.01.2021 13:12
Общество 15.01.2021 13:12
ВТБ: россияне увеличили спрос на морские курорты на праздниках15.01.2021 11:42
Общество 15.01.2021 11:42
«Машина может утонуть»: в поселке Максима Горького в Волгограде на дороге за ночь появилась смертельно опасная ловушка15.01.2021 11:42
Общество 15.01.2021 11:42
«ЕвроХим-ВолгаКалий» отмечен благодарственным письмом в год 20-летия компании «ЕвроХим»15.01.2021 11:36
Общество 15.01.2021 11:36
В Волгограде дорожники экстренно "залатали" ямы на мосту через ВДСК15.01.2021 10:10
Общество 15.01.2021 10:10
В Волжском на Крещение военные установят "антикоронавирусные" палатки15.01.2021 08:12
Общество 15.01.2021 08:12
Не коллекторы, а юристы: Волгоградский фонд капремонта раскрыл стратегию борьбы с должниками14.01.2021 17:46
Общество 14.01.2021 17:46
Реконструкцию самого заброшенного сквера Волгограда потребовали привязать к пандемии14.01.2021 15:55
Общество 14.01.2021 15:55
Суд в Саратове разрушил тандем волгоградских врачей и похоронщиков14.01.2021 15:43
Общество 14.01.2021 15:43
Реклама