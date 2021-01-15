



Итоги 2020 года, перспективы 2021-го – оценку экономической ситуации в Волгоградской области с учетом пандемии дал Олег Савченко. Председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской облдумы сообщил ИА «Высота 102», что между бизнес-сообществом и представителями власти региона состоялся доверительный разговор, который вызывает оптимизм.

Напомним, встреча прошла 13 января по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Глава региона констатировал, что подтвердились прогнозы скорее негативного сценария развития мировой экономики. Помимо коронавируса влияние оказало, в том числе, продолжение недобросовестной конкуренции со стороны некоторых зарубежных стран. «Однако оперативное принятие и реализация дополнительных решений, поддержка со стороны Президента, Правительства России, Федерального Собрания позволили в полном объеме выполнить социальные обязательства и в целом реализовать намеченные планы», - отметил Андрей Бочаров.

Руководитель области подчеркнул, что значительные усилия были сосредоточены на реализации нацпроектов. «Несмотря на объективные сложности, регион выполнил задачи — основные намеченные в начале года целевые показатели достигнуты во всех отраслях и сферах. Финансирование работ составило порядка 26 млрд рублей — большая часть средств сохранена в экономике региона. Деньги направлены на оплату работ и услуг, произведенных предприятиями, организациями и предпринимателями региона», - разъяснил губернатор.

В ходе беседы предприниматели озвучили свои пожелания, рассказали о том, как справляются с трудностями, возникшими из-за COVID-19, и выразили надежду на то, что власть не оставит их и впредь один на один с глобальными вызовами.





2020 год проверил бизнес региона, как и всего мира, на прочность. И во многом благодаря помощи государства, как отмечали участники мероприятия, предпринимателям удалось не только остаться на плаву, но и продолжить развитие. Представители исполнительной и законодательной власти заверили руководителей коммерческих предприятий в том, что бюджетные средства на поддержку реального сектора экономики Волгоградской области предусмотрены и в этом году.

«Могу констатировать, что сегодня наша Волгоградская область является лидером по ситуации, связанной с преодолением коронавирусной инфекции в экономике, - считает глава думской комиссии. - Как раз такое доверительное общение бизнеса и власти дали положительный результат. Бизнес понимает, что те меры, которые предоставляются, максимально возможные. И, соответственно, исполнительная власть также просит бизнес быть ответственным»,

Олег Савченко подчеркнул, что опасения скептиков по поводу того, что за введенные в прошлом году налоговые послабления придется дорого заплатить – несостоятельны. «Повышение налоговых отчислений в будущие периоды не только не ожидается, но это просто невозможно. Бюджет 2020 года мы пережили. Да, сложный, тяжелый, но мы его выдержали. Меры федеральной поддержки, которые были рассчитаны в адрес Волгоградской области, статья национальных проектов – все сохранены. Это тоже очень важный фактор, который позволяет стабильно предполагать цифры не на год, а на 5 лет вперед», - заключил Олег Савченко.

Напомним, в 2020 году дополнительными мерами поддержки на сумму 29 млрд рублей в регионе смогли воспользоваться 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволило большинству волгоградских предприятий сохранить трудовые коллективы, ресурсы и продолжить деятельность.

Как прозвучало на встрече, в сферах малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области сегодня занято 250 тысяч человек. основной прирост в основном обеспечили граждане, которые оформились как самозанятые — это свыше 21 тысячи человек. 80% из них занялись собственным делом впервые.

В текущем году запланировано расширение мер оказания помощи бизнес-сообществу. Это касается и продления налоговых каникул, и повышения доступности льготных финансовых средств, применения инвестиционного налогового вычета, а также других аспектов.



