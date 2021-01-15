Происшествия 15.01.2021 10:00
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15.01.2021 10:00
Накануне вечером такси под управлением пьяного водителя протаранило легковушку, водитель которой получил травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в одиннадцатом часу вечера 32-летний таксист, управляя «Шкодой Рапид», на ул. Хользунова при обгоне выехал на полосу встречного движения, В результате такси врезалось в «ВАЗ-21083» под управлением 33-летнего водителя. Водителя отечественной легковушки госпитализировали.
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