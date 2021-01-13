Под Волгоградом экс-полицейский с подругой обогатились за счет гастарбайтеров





Ужесточения наказания бывшему полицейскому Городищенского района Роману Абдулину и его приятельнице в суде добилась прокуратура. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вместо условного срока в апелляционной инстанции бывший силовик получил 4 года колонии общего режима. Его признали виновным в организации незаконной миграции и фальсификации доказательств по делу.

В 2019 году Абдулин и его знакомая Илаха Казымова фиктивно поставили на миграционный учет по месту пребывания в Городищенском районе 119 иностранцев. С каждого гастарбайтера за свои услуги они брали по 1000 рублей. Кроме того, служитель правопорядка незаконно привлек местную жительницу к административной ответственности за неисполнение обязанностей стороны, принимающей мигрантов. В протоколе вместо той женщины подпись поставила подельница силовика.

Прокуратура настаивала на том, чтобы обоих фигурантов дела отправили за решетку. Однако в первой инстанции подсудимые отделались условными сроками. Гособвинение посчитало приговор слишком мягким и обжаловало его в областном суде. В итоге, Абдулину ужесточили наказание до 4 лет колонии общего режима, Казымовой – до 2 лет 7 месяцев.



