Общество

Власти Волгоградской области хотят узаконить коллекторов для взыскания долгов за капремонт

Общество 13.01.2021 16:48
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13.01.2021 16:48


В администрации Волгоградской области хотят разрешить фонду капремонта привлекать сторонних лиц для ведения претензионно-исковой работы по взысканию взносов. Как сообщает ИА «Высота 102», проект изменений в ранее действующее постановление администрации региона опубликован на сайте. Необходимость этого новшества объясняется наличием больших долгов  перед фондом капремонта со стороны населения и обладателей спецсчетов – почти 2 миллиардов рублей. Уровень собираемости взносов в настоящее время составляет около 86%. При этом задолженность по 65 тысячам лицевых счетов в размере почти полумиллиарда рублей может быть списана в связи с применением сроков давности. 
Однако, как говорится в пояснительной записке, подписанной председателем комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области Алексеем Сивокозом, штат работников отдела претензионно-исковой работы регоператора составляет всего 6 единиц, что не позволяет в полной мере охватить весь объем образовавшейся задолженности. В связи с этим, подчеркивается, существует потребность в привлечении сторонних лиц для ведения работы по взысканию долгов. В фонде капремонта подсчитали и среднюю стоимость таких услуг за единицу – 600 рублей. В качестве аргумента приводятся примеры привлечения сторонних организаций, а по-простому – коллекторов – в других регионах, где уровень сбора долгов в результате их работы резко вырос. 
В этом году на ведение претензинно-исковой работы в смете расходов регоператора предусмотрено 5 миллионов рублей, из которых 3 миллиона рублей планируется освоить за первое полугодие. Чтобы освоить дополнительно 2 миллиона рублей в этом периоде, подчеркивается в пояснительной записке, «существует потребность в привлечении сторонних лиц для ведения претензионно-исковой работы по взысканию взносов на капитальный ремонт». Однако в существующем порядке определения объема и предоставления субсидии в виде имущественного взноса на содержание УНО «Региональный фонд капремонта» такая возможность не была предусмотрена. Что и планируется исправить планируемыми изменениями. 
Между тем, напомним, около двух лет назад в Волгоградской области разразился скандал, связанный с привлечением УНО «Региональный фонд капремонта» коллекторского агентства ООО «МКС» для взыскания долгов с населения, которое успело отправить «письма счастья» части должников. Помимо суммы долга, волгоградцы должны были оплатить и расходы по отправке таких писем и обработке информации – 1120 рублей. Однако после вмешательства прокуратуры Волгоградской области такой договор был расторгнут. Тогда прокуратура указала, что, согласно действующему законодательству, взыскание долгов по взносам является компетенцией регионального оператора. 
Напомним, с 1 января 2021 года размер минимального взноса за капремонт в Волгоградской области увеличен с 6,56 до 7,01 рубля за квадратный метр.
Фото: архив ИА "Высота 102".

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