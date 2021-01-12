«Идет же массовая вакцинация»: в федеральных клиниках не будут требовать тесты на коронавирус от волгоградцев перед плановым лечением
Здравоохранение 12.01.2021 15:53
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12.01.2021 15:53
Волгоградцам больше не нужно будет сдавать тесты на коронавирус перед плановой госпитализацией. Как заявил на сегодняшнем брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, новое правило, принятое федеральными властями, стало действовать с конца декабря прошлого года. Ранее за семь дней перед госпитализацией пациенты должны были пройти исследование на коронавирус. Однако толку от этой процедуры было мало. Так, человек мог сдать тест, а заразиться на следующий день. Кроме того, из-за этого были перегружены лаборатории, из-за чего, например, тормозилась выписка выздоровевших. Пациенты также имели немало проблем из-за необходимости пройти такой тест и нередко из-за длительного ожидания результатов нарушались сроки госпитализации или специфического лечения, в частности, это касалось онкобольных. Теперь, по словам Николая Алимова, эта нагрузка с лабораторий будет снята. А при необходимости, например, при наличии каких-то признаков заболевания пациенту в клинике могут предложить пройти экспресс-тесты и также госпитализировать его в ковидный госпиталь.
Корреспондент ИА «Высота 102» обзвонил несколько клиник федерального значения, расположенных в Москве, где ему подтвердили, что, действительно, тест на коронавирус перед плановой госпитализацией проходить теперь не надо. В некоторых медучреждениях пациентам даже не будут предлагать и экспресс-тестирование. «А зачем? Посмотрите, какая массовая вакцинация идет», - искренне удивились в приемном отделении одной из московских клиник.
Между тем, по словам Николая Алимова, на данный момент в Волгоградской области вакцинацию от коронавируса прошли около пяти тысяч человек.
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