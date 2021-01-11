Водитель «Газели» уснул за рулем на пути из Волгограда в Ростов (ВИДЕО)





Водитель микроавтобуса чудом остался жив в ДТП на пути из Волгограда в Ростов-на-Дону. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла днем на 77 км трассы в Калачевском районе. Водитель находился в машине один и задремал за рулем. Потеряв управление, микроавтобус врезался в дорожное ограждение и опрокинулся. Пострадавших в результате ДТП нет. Очевидцы утверждают, что водителя спасло именно ограждение на разделительной полосе. Если бы его не было, то неуправляемая «Газель» могла выехать на встречную полосу и попасть под фуру.







Фото и видео Анна Ястребова, ВКонтакте