В центре Волгограда водитель внедорожника сбил девушку и сбежал

Происшествия 10.01.2021 09:47
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10.01.2021 09:47
Водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер Прадо» сбил 19-летнюю девушку в центре Волгограда и скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, все произошло напротив дома №2 по проспекту Ленина. По предварительной информации, внедорожник при осуществлении поворота сбил девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешенный сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали. Водитель скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции установили его личность и задержали. Им оказался 19-летний житель Волгограда.
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