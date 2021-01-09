Военных из Волгоградской области заподозрили в принудительной вакцинации от коронавируса срочников

Расследования 09.01.2021 18:06
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09.01.2021 18:06
Председатель региональной общественной организации «Родительский отпор» Анастасия Масс требует организовать проверку в связи с сообщениями о возможной принудительной вакцинации солдат-срочников из военной части №2220, расположенной в поселке Максима Горького в Волгограде, от коронавируса. «Сегодня в медсанчасти военной части с часа дня проходила массовая вакцинация солдат-срочников от коронавируса "Спутником V", - рассказала ИА «Высота 102» Анастасия. – Об этом мне стало известно от активистов нашей организации, у которых там работают родственники. При этом 18-летним мальчишкам никто не сказал о том, что они могут отказаться от вакцинации. Им никто не разъяснил их права, никто не спрашивал, хотят ли они привиться. При этом далеко не все офицеры согласились на вакцинацию. Но они люди взрослые, чего не скажешь о срочниках. То, что произошло, это возмутительно. Это нарушение Конституции. Кроме того, я считаю, что последствия вакцинации до сих пор не изучены, а значит, это может отразиться на здоровье военнослужащих».
Анастасия после получения информации дозвонилась до горячей линии по вакцинации от коронавируса по номеру 122 и оставила там устное сообщение. «Сначала его не хотели принимать, но я настояла. Надеюсь, будет проведена проверка по данному факту и, соответственно, дана соответствующая оценка произошедшему. Вакцинация в нашей стране – дело пока еще добровольное и никому не позволено нарушать законы», - подытожила Анастасия. Кроме того, она направила информацию в соцсети с просьбой откликнуться родителей солдат-срочников из данной военной части, которых, как и ее, могло возмутить произошедшее.
Журналист ИА «Высота 102» пытался дозвониться до пресс-службы Южного военного округа, однако трубку так никто и не взял. В пресс-службу отправлен редакционный запрос. ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.
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