Общество

«Шла и плакала»: волгоградцы проводят по восемь часов в очереди к терапевту

Общество 06.01.2021 20:21
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06.01.2021 20:21




Почти восемь часов провели сегодня в очереди к врачу пациенты поликлиники №11 в Советском районе Волгограда. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница Волгограда Наталья, она пришла в поликлинику около девяти часов утра, чтобы продлить больничный. «Людей уже было человек 50-60. Принимал один врач. Я сразу поняла, что проведу здесь целый день. К обеду, когда народ начал роптать, пришла заведующая, взяла человек пятнадцать, которым надо было закрыть больничный. Потом «утренний» врач ушел, пришел другой. К трем часам пришел еще один доктор, правда, не терапевт, а лор-врач, которую, как выяснилось, срочно вызвали из дома. В общем, из поликлиники я вышла почти в пять вечера. После меня оставались еще человек двадцать. Сил уже не было. Шла и плакала», - рассказывает Наталья, которая еще не оправилась после перенесенного ковида. 
По словам волгоградки, народ в очереди после многочасового ожидания был на грани. Кто-то закатывал истерику, требуя еще врачей, кто-то молча разворачивался и уходил. По мнению женщины, причиной длиннющих очередей в поликлинике может быть плохая организация работы медучреждения. «Столпотворение наблюдалось в так называемом «грязном» корпусе, куда должны, по сути, приходить температурящие. Но в очереди были и практически здоровые люди, с отрицательными тестами, которым надо было или выписаться или продлить больничный для долечивания. Тут же рядом с ними стояли и «новенькие» ковидные - они выходили из кабинета с положительными тестами. Почему тех, кто пришел за выпиской, не принимают в «чистом» корпусе, непонятно. Люди, которые уже переболели коронавирусом, шарахались от настоящих больных, орали, что боятся снова заразиться. Я такого насмотрелась, что уже трясусь, представляя, что мне снова предстоит все это пройти, когда приду выписываться», - признается Наталья. 
Ранее на столпотворение в поликлинике и очереди жаловались и пациенты из Михайловки. Волгоградцы также сообщали о проблемах попасть на прием к врачу в посленовогодние дни. Власти накануне нового года заявляли, что кабинеты неотложной помощи при поликлиниках будут работать с восьми утра до десяти вечера. 

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