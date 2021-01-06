Здравоохранение

Способ заражения двух жертв COVID-19 в Волгоградской области остался секретом

Здравоохранение 06.01.2021 17:28
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06.01.2021 17:28


Двое мужчин и три женщины скончались от коронавирусной инфекции за минувшие сутки в Волгоградской области, причем способ заражения двоих человек определить так и не удалось. Как уточнили ИА «Высота 102» в оперативном штабе региона, возраст жертв COVID-19 составляет 71, 43, 75, 62 и 68 лет. 
75-летний мужчина проживал в Волжском. Он контактировал с больным коронавирусом и заразился сам. 68-летняя женщина также проживала в этом городе. Когда и как она заразилась COVID-19 определить не удалось. Зашло в тупик и эпидрасследование смерти 43-летней жительницы Светлоярского района. Возможный способ ее заражения «короной» также выяснить не удалось.
Среди погибших от коронавируса также 62-летняя жительница Городищенского района и 71-летний житель Урюпинского района. Пожилой мужчина лечился самостоятельно и обратился к врачам, когда ему стало совсем плохо.
У всех умерших были хронические заболевания, в основном сердечно-сосудистой системы. 

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