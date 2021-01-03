Происшествия

В яму с кипятком в Волжском провалились пешеходы

Происшествия 03.01.2021 16:55
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03.01.2021 16:55


Самые тяжелые ожоги получили двое жителей Волжского, провалившиеся в яму  с кипятком на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, волжане в этот момент переходили дорогу по пешеходному переходу, когда под их ногами обрушился асфальт и они оказались в кипятке. Среди получивших ожоги также есть спасатель. В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что сотрудник ведомства помогал угодившим в яму волжанам выбраться. Он также госпитализирован, но находится не в реанимации. 
Ранее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что с ожогами в волгоградскую клиническую больницу №25 госпитализированы четверо мужчин. 194 многоквартирных дома остались без тепла и горячей воды. На месте аварии работают специалисты Волжских тепловых сетей, представители городских коммунальных служб. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ЧП.

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