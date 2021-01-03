



Троих детей из Волгоградской области, пострадавших 2 января в жутком ДТП на участке трассы «Волгоград - Каменск-Шахтинский», перевели из Тацинской ЦРБ в областную детскую больницу Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Минздрава Ростовской области, в настоящее время врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Пациентам из Волгоградской области выполнены дополнительные исследования, пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас медики проводят детям все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. О прогнозах врачи не сообщают.

Напомним, трое детей – мальчик 9-ти лет и две девочки 8-ми и 11-ти лет – находились в минивэне «Hyundai H-1», который врезался в двигавшийся в попутном направлении грузовик «Renault Premium». Взрослые пассажиры и водитель микроавтобуса – жители Волгоградской области – погибли на месте ДТП. По факту происшествия УГИБДД по Ростовской области проводится проверка.